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Самарец решил провести апгрейд своего автомобиля и установил на переднюю часть мигалки

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Самарец решил провести апгрейд своего автомобиля и установил на переднюю часть мигалки

Житель областной столицы решил провести апгрейд своего автомобиля и установил на переднюю часть своего транспортного средства световые приборы с огнями красного и синего цвета. Однако сотрудники правоохранительных органов не оценили проведенный автовладельцем «тюнинг» и составили в отношении него административный протокол по ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ.
Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде лишения права управления транспортным средством с конфискацией световых приборов.
В рамках исполнительного производства сотрудники Службы конфисковали у должника орудие совершения правонарушения. Световые приборы красного и синего цвета передали в Росимущество для дальнейшего уничтожения.

Теги: Судебные приставы

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