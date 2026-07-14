Самарец решил провести апгрейд своего автомобиля и установил на переднюю часть мигалки

Житель областной столицы решил провести апгрейд своего автомобиля и установил на переднюю часть своего транспортного средства световые приборы с огнями красного и синего цвета. Однако сотрудники правоохранительных органов не оценили проведенный автовладельцем «тюнинг» и составили в отношении него административный протокол по ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде лишения права управления транспортным средством с конфискацией световых приборов.

В рамках исполнительного производства сотрудники Службы конфисковали у должника орудие совершения правонарушения. Световые приборы красного и синего цвета передали в Росимущество для дальнейшего уничтожения.