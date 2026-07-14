Уволиться вслед за своим начальником готовы 16% самарцев

В опросе SuperJob приняли участие работающие экономически активные граждане из города.



При увольнении своего прямого начальника 16% работающих самарцев предпочтут покинуть компанию вместе с ним: 5% заявили, что сделают это однозначно, а еще 11% скорее готовы последовать за руководителем. Противоположную позицию занимают 84% опрошенных: 47% скорее останутся на своем месте, а 37% абсолютно уверены, что не станут увольняться.



Чем моложе респонденты, тем выше их склонность к уходу при смене руководства: среди работников до 35 лет так поступят 22%, тогда как среди граждан старше 45 лет — лишь 11%.



Готовность покинуть компанию вслед за руководителем среди зарабатывающих от 100 до 150 тысяч рублей в месяц ниже (11%), чем среди горожан с бо́льшим (18%) и меньшим доходом (19%).



Время проведения: 22 июня — 2 июля 2026 года