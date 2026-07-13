В Самаре чаще угрожают работодателю увольнением мужчины, но добиваются своего после угроз — женщины

В опросе SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные жители города с опытом работы.

Судя по результатам опроса представителей работодателей, компании стали более лояльны к сотрудникам, которые готовы уволиться, если им не пересмотрят зарплату или условия труда: каждый десятый наниматель утверждает, что сразу выполняет требования работников, еще 68% обсуждают компромиссные варианты. Увольняют «неудобных» только 6%.



Горожан, которым доводилось практиковать угрозы увольнением, — 29%. Мужчины чаще женщин используют подобный приём: 31 и 21% соответственно. Среди самарцев с ежемесячным доходом от 150 тысяч рублей таких 34%, среди тех, кто зарабатывает меньше, — 30%.



Из тех, кто прибегал к угрозе увольнением, 55% добились желаемого. Доля опрошенных, кому не удалось добиться своего и пришлось уйти из компании, составила 33%. 7% остались работать на прежних условиях. Причем мужчины добиваются своего реже женщин (50 и 59% соответственно), а увольняются с работы — чаще (37 и 30%).



В переговорах с работодателем о деньгах нужна четкая аргументация, а не угрозы: что сказать руководству, чтобы повысили зарплату.



Время проведения: 15 июня — 6 июля 2026 года