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В Самаре чаще угрожают работодателю увольнением мужчины, но добиваются своего после угроз — женщины

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В Самаре чаще угрожают работодателю увольнением мужчины, но добиваются своего после угроз — женщины

В опросе SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные жители города с опытом работы.
Судя по результатам опроса представителей работодателей, компании стали более лояльны к сотрудникам, которые готовы уволиться, если им не пересмотрят зарплату или условия труда: каждый десятый наниматель утверждает, что сразу выполняет требования работников, еще 68% обсуждают компромиссные варианты. Увольняют «неудобных» только 6%.

Горожан, которым доводилось практиковать угрозы увольнением, — 29%. Мужчины чаще женщин используют подобный приём: 31 и 21% соответственно. Среди самарцев с ежемесячным доходом от 150 тысяч рублей таких 34%, среди тех, кто зарабатывает меньше, — 30%.

Из тех, кто прибегал к угрозе увольнением, 55% добились желаемого. Доля опрошенных, кому не удалось добиться своего и пришлось уйти из компании, составила 33%. 7% остались работать на прежних условиях. Причем мужчины добиваются своего реже женщин (50 и 59% соответственно), а увольняются с работы — чаще (37 и 30%).

В переговорах с работодателем о деньгах нужна четкая аргументация, а не угрозы: что сказать руководству, чтобы повысили зарплату.
 

Время проведения: 15 июня — 6 июля 2026 года

Теги: Опрос

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