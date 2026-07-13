В Кошкинском районе разыскать доказательства по уголовному делу полицейским помог кинолог со служебной собакой

Оперуполномоченным отделения уголовного розыска Отдела МВД России по Кошкинскому району от неравнодушных граждан поступила информация, что ранее не судимый 40-летний специалист муниципального предприятия причастен к незаконному обороту запрещенных веществ.

Сотрудники полиции для проверки сведений получили соответствующее разрешение суда и в присутствии понятых, с разрешения собственника, осмотрели его дом, надворные постройки и прилегающую территорию.

Для осмотра полицейские привлекли кинолога со служебной собакой — специально обученный пёс помог тщательно обследовать все помещения. Собака с высокой точностью обозначила участки, где могли находиться следы запрещённых веществ — это позволило оперативникам целенаправленно провести поиск. Благодаря работе кинолога и служебной собаки на чердаке летней кухни обнаружены и изъяты пакеты с частями растений и приспособления для употребления наркотиков — их впоследствии приобщили к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Мужчина нарвал и высушил дикорастущие травы только для собственного употребления. По результатам установлено: наркозависимый мужчина находился в состоянии опьянения.

Исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области показало: злоумышленник хранил дома части наркотикосодержащего растения конопля общей массой свыше 146 г.

Следственным отделением ОМВД России по Кошкинскому району уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ в отношении местного жителя, расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу дела.

Кошкинский районный суд признал доказательства, собранные сотрудниками органа внутренних дел, достаточными для вынесения обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств отцу двух малолетних детей назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу.

Полицейские напоминают, что сообщить обо всех ставших известными фактах распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ можно в дежурную часть ГУ МВД России по Самарской области по телефону 8 (846) 921-22-22 или 112.