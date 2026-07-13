В Самаре водителей автобойлеров поймали с поличным при краже топлива

В Самаре полицейские задержали двух водителей автобойлеров, которых подозревают в крупном хищении бензина и дизельного топлива. По версии следствия, ущерб предприятию превысил 1,2 млн рублей.

Спецоперацию провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области. На базе на улице Грозненской правоохранители застали мужчин с поличным — они сливали бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо в пластиковые емкости общим объемом более 250 литров.

Во время обысков полицейские изъяли похищенное топливо, оборудование для вскрытия пломб и подключения к цистернам, товарно-транспортные документы, мобильные телефоны и видеорегистратор.

Позже оперативники обнаружили склад, где, по данным следствия, хранились похищенные нефтепродукты. Там нашли еще более 100 литров топлива, подготовленного к продаже, пустые канистры и черновые записи со списками покупателей.

Задержанными оказались ранее не судимые местные жители 40 и 43 лет. В ходе опроса они частично признали свою вину.

По факту кражи расследуются два уголовных дела по статье о крупном хищении. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, а полиция продолжает устанавливать их возможную причастность к другим эпизодам, пишет Самара-МК.