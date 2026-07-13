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Жителей Самарской области приглашают к участию в новом проекте «Нейроигры»

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Жителей Самарской области приглашают к участию в новом проекте «Нейроигры»

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» объявляет о старте нового специального проекта «Нейроигры», направленного на развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли и креативных индустрий. Участники проекта смогут получить практический опыт разработки игровых продуктов с использованием технологий искусственного интеллекта, создать собственные игровые прототипы и предложить решения на актуальные для страны темы. Регистрация открыта до 17 августа.

«Нейроигры» – командное соревнование для молодых разработчиков, дизайнеров, специалистов по созданию цифрового контента с использованием технологий искусственного интеллекта. Участникам предстоит всего за один день разработать рабочий прототип игры с использованием технологий искусственного интеллекта. Проект объединит талантливую молодежь, заинтересованную в создании современных игровых продуктов, и станет площадкой для развития навыков командной работы, быстрого прототипирования и применения ИИ в геймдеве.

«Президентская платформа «Россия – страна возможностей» создает среду, где талантливые молодые люди могут раскрыть свой потенциал и получить реальный опыт решения прикладных задач. Сегодня работодателям нужны специалисты, умеющие работать в команде, быстро осваивать новые технологии и создавать востребованные цифровые продукты. Именно такие возможности даёт проект «Нейроигры». Участники пройдут полный цикл разработки игрового продукта, освоят современные инструменты искусственного интеллекта и попробуют себя в одной из самых динамичных сфер креативной экономики. Уверен, проект поможет открыть новые имена и станет стартовой площадкой для будущих лидеров российской игровой индустрии», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Заявки в конкурс «Нейроигры» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» могут подать жители Самарской области от 14 до 35 лет, имеющие подтвержденный опыт разработки игровых прототипов и навыки работы с нейросетями. Участниками проекта станут команды численностью от трех до пяти человек. Регистрация на проект открыта до 17 августа по ссылке.

Очное соревнование состоится 27 августа в кластере видеоигр Сколково. На очном этапе команды получат кейсовое задание, содержание которого станет известно непосредственно перед началом работы. В течение восьми часов командам предстоит разработать рабочий прототип игрового продукта с возможностью протестировать его ключевые игровые механики. 

Работа над проектом будет организована в несколько последовательных этапов. В первые два часа участники разработают игровую концепцию: сформируют идею проекта, определят его социальную ценность, целевую аудиторию, игровой цикл и ключевые механики, распределят роли внутри команды, а также выберут инструменты разработки и технологии искусственного интеллекта, которые будут использовать при создании прототипа. Результаты этого этапа команды зафиксируют в репозитории проекта. 

Следующий этап будет посвящен промпт-инжинирингу и созданию первых игровых ассетов. Участникам предстоит подготовить промпты для генерации визуальных материалов, звукового сопровождения и элементов повествования, а затем сформировать комплект игровых ресурсов, включающий фон, персонажа или ключевой объект, а также элементы пользовательского интерфейса. Все промежуточные материалы также будут загружаться в репозиторий. 

Заключительные четыре часа команды посвятят сборке базового игрового прототипа. Им необходимо реализовать основные игровые механики, подготовить рабочую версию продукта, оформить схему экранов и переходов, а также представить перечень реализованных функций. По итогам промежуточной оценки экспертов лучшие команды будут приглашены к финальной защите. 

Финальным этапом станет презентация игровых решений перед членами жюри. За десять минут участники представят разработанный прототип, продемонстрируют его работу и расскажут о принятых проектных решениях. Эксперты оценят качество реализации идеи, применение технологий искусственного интеллекта, проработанность игровых механик и потенциал проекта.

Победителей конкурса «Нейроигры» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» ждут денежные призы, а также полезные подарки от проекта.

Специальный проект «Нейроигры» направлен на развитие у молодых специалистов практических компетенций в сфере разработки цифровых продуктов, искусственного интеллекта и игровой индустрии, а также на поддержку перспективных проектов, способных внести вклад в развитие современных креативных индустрий России. Спецпроект является частью проекта «Цифровой Прорыв» и реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

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