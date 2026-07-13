Самарская область заняла 6 место в стране по числу ДТП за первые 6 месяцев 2026 года

Свежий обзор дорожно-транспортной аварийности по обновленным данным за первые шесть месяцев 2026 года подготовили аналитики исследовательского агентства «ПромРейтинг». В него вошли данные по общему количеству дорожно-транспортных происшествий, числу аварий с участием нетрезвых водителей и количеству ДТП с детьми-пассажирами.

В январе-июне 2026 года, согласно данным ГИБДД, в России произошло 54 289 дорожно-транспортных происшествий, что на 3,2% меньше, чем в первом полугодии 2025 года. Топ-3 по общему количеству аварий составляют Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург – 3669, 2495 и 2241 ДТП соответственно.

Самарская область в этом списке занимает 6-е место с показателем 1473 ДТП за январь-июнь 2026 года. Это на 2,7% меньше, чем за первые 6 месяцев 2025 года.

В топ-10 регионов страны по количеству ДТП с пьяными водителями губерния не попала, а в рейтинге по числу ДТП с участием детей-пассажиров также заняла 6-е место – 82 аварии (-1,2% к показателю аналогичного периода прошлого года), пишет СитиТрафик.