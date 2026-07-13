В Автозаводском  районе Тольятти проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадали три человека

13 июля в 17:16 водитель автомобиля Lada Kalina – мужчина 1961 г.р., осуществляя движение по Московскому проспекту, со стороны Южного шоссе в направлении ул. Дзержинского, на регулируемом перекрестке ул. Дзержинского Московского проспекта в районе здания № 2Б по Московскому проспекту допустил проезд на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем Lada Granta, под управлением водителя 1959 г.р., который двигался со стороны Южного шоссе в направлении ул. Дзержинского. Пострадавшие: пассажиры автомобиля Lada Granta – 14-летняя девочка, женщина 1964 г.р., мужчина 1989 г.р. доставлены в медицинское учреждение.