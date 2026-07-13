Муж и жена в Тольятти незаконно регистрировали мигрантов

Судом установлено, что в период с 2019 по 2024 год женщина и ее бывший супруг, действуя по предварительному сговору, поставили на фиктивный миграционный учет в г. Тольятти и Ставропольском районе Самарской области иностранцев и граждан Российской Федерации. Они незаконно регистрировали их по месту пребывания и по месту жительства по адресам принадлежащих мужчине частных домов и квартир без фактического предоставления жилья.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы: женщине на срок 3 года, мужчине – 5 лет со штрафом в размере 350 тыс. рублей с отбыванием в колонии общего режима. При этом осужденной на основании положений статьи 82 УК РФ предоставлена отсрочка отбывания наказания.

Кроме того, по ходатайству прокурора в доход государства конфискованы жилой дом площадью 113 кв. м и земельный участок под ним, 2 однокомнатные квартиры, ½ доли в квартире площадью 33,3 кв. метра, а также земельный участок и объект недвижимости на нем в дачном массиве.

Незаконно поставленные на миграционной учет лица с него сняты.