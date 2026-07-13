Юная шахматистка из Тольятти выступит на первенстве Азии

Масштабные соревнования пройдут с 16 по 24 июля в китайском городе Шэньчжэнь. В турнирах среди разных возрастных категорий примут участие более 900 юных спортсменов из стран Азии.

В категории девушек до 14 лет заявились 49 участниц из двух десятков государств. Среди них — представительница тольяттинской школы шахмат Мария Калугина.

Первым этапом турнира станут соревнования по быстрым шахматам, которые стартуют 16 июля. С 17 по 24 июля спортсмены будут бороться за медали в классических партиях, а завершит программу первенства турнир по блицу, пишет Самара-МК.