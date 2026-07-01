В Жигулёвске полицейские пресекли деятельность наркопритона

Сотрудникам группы по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по городу Жигулёвску от неравнодушных граждан поступила информация о деятельности наркопритона в квартире одного из домов города.

С целью проверки полученной информации оперативники провели мероприятия по указанному адресу и зафиксировали факты систематического предоставления однокомнатной квартиры для потребления наркотических средств и психотропных веществ. В присутствии понятых полицейские провели осмотр жилого помещения, обнаружили и изъяли предметы, используемые для употребления наркотиков.

Арендатор – 64-летний ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью местный житель, пояснил сотрудникам полиции, что «за дозу» предоставляет помещение наркозависимым для употребления запрещенных веществ.

Во время оперативных мероприятий полицейские выявили у мужчины признаки опьянения и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования. Его биоматериал направлен на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

В настоящее время отделением дознания ОМВД России по г. Жигулёвску в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Расследование продолжается.