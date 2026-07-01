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Общественный совет при самарском Росреестре обсудил тему капитализации территорий

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Общественный совет при самарском Росреестре обсудил тему капитализации территорий

Заседание Общественного совета при Управлении Росреестра по Самарской области было посвящено теме капитализации территорий. Спикером от регионального ведомства на мероприятии выступил начальник отдела правового обеспечения Константин Минин.

        В своем докладе он отметил, что капитализация территорий - это совокупная стоимость земельных участков и объектов капитального строительства страны, которую можно разделить на каждый регион, муниципалитет, город.

По оценкам Росреестра вся недвижимость в Российской Федерации стоит – 921 трлн рублей. За последние 6 лет капитализация выросла на 220 трлн рублей. Для выполнения задач, поставленных руководством страны,   к 2030 году необходимо выйти на цифру в 1 квадриллион рублей. Для этого необходимо формирование полного и точного реестра недвижимости; верификация всех данных и единая система классификаторов; выявление для вовлечения в оборот до 2030 года 500 тыс. га земельных участков; обеспечение максимально эффективного использования государственного и муниципального имущества.

Ключевыми задачами по повышению капитализации территорий являются завершение инвентаризации объектов недвижимости в стране в целях наполнения реестра недвижимости, а также создание основы для развития инвестиций и возврата инфраструктурных и бюджетных кредитов.

      Член Общественного совета при самарском Росреестре Максим Куприн подчеркнул: «Росреестром разработаны и уже приняты нормативные решения: установлены сроки освоения земельных участков,   определены признаки их неиспользования, стала действовать реформа видов разрешенного использования земельных участков, а также в отношении объектов недвижимости реализован принцип «построил – оформи». Благодаря инициативам Росреестра, будут достигнуты высокие результаты в поставленных задачах».

Необходимо отметить, что на территории Самарской области работает Оперативный штаб, в полномочия которого, наряду с реализацией государственной программы РФ «Национальная система пространственных данных», рассматриваются вопросы по капитализации территории.

      Исполняющая обязанности руководителя самарского Росреестра Татьяна Титова отметила: «Решая поставленные задачи, необходимо акцентировать внимание на важности системного подхода, цифровизации процессов, межведомственного взаимодействия и реализации конкретных проектов для повышения капитализации Самарского региона».

Материал подготовлен Управлением Росреестра по Самарской области

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