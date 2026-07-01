В Госдуме назвали главное условие для назначения новой ежегодной выплаты

Российские семьи имеют право оформить новую налоговую ежегодную выплату при соблюдении нескольких ключевых условий. Начисляется она работающим родителям с прозрачными доходами, сообщила RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Что очень важно: доходы семьи должны быть прозрачными и открытыми. То есть это могут быть авторские договоры, это может быть гражданско-правовой договор, необязательно это трудовой договор, но очень важно, чтобы они были прозрачными, открытыми и был уплачен НДФЛ за предыдущий год», — подчеркнула депутат.

Она пояснила, что это имеет значение, так как одно из ключевых условий назначения выплаты – это среднедушевой доход семьи не выше 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Также эта мера поддержки назначается семьям, которые попадают под критерии нуждаемости. Еще одно важное условие – отсутствие долгов по алиментам.

Налоговая выплата предусмотрена для семей, в которых воспитываются двое и более детей до 18 лет либо студенты-очники до 23 лет, пишет Газета.