Самарский областной суд запретил усыплять бездомных собак за угрозу нападения

Самарский областной суд признал незаконными два положения приказа регионального департамента ветеринарии. Решение вступило в силу.

Поводом стал иск зоозащитников, которые требовали отменить нормы, позволяющие усыплять бездомных животных.

Суд частично удовлетворил требования. Из документа исключили пункт, где основанием для умерщвления называлась «непосредственная угроза» причинения вреда. А также норму, по которой к опасным относили собак с поведением типа II.

В решении указано, что закон связывает эвтаназию исключительно с уже свершившимся фактом причинения вреда здоровью или жизни, а не с вероятностью. В ведомстве сослались на позицию Конституционного суда РФ: лишение жизни животных без владельцев допустимо только как исключительная мера, когда другие способы не гарантируют общественную безопасность.

В остальной части приказ признан законным. Его принял компетентный орган с соблюдением процедуры.

Четвертый апелляционный суд оставил решение без изменений, пишет Самара-МК.