Андрей Кочетков расскажет в «ЗИМ Галерее», почему Самара – не столица

25 июня в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Самара – не столица» (12+). Ее прочитает историк, идеолог фестиваля «Том Сойер Фест» Андрей Кочетков.



Чем больше Москва количественно и инфраструктурно отрывается от российской провинции, тем чаще повсеместно относительно разных городов всплывает слово «столица».



Кажется, что Россия – страна столиц. Столицы огурцов, утюгов, хрусталя, закатов... Вторая и третья столицы... Сама Самара называет себя то запасной, то космической, то хлебной столицей. И в этой повсеместной столичности часто считывается самая что ни на есть провинциальность.



Нужен ли столичный статус для того, чтобы быть на гребне волны? Или же важнее осознавать себя такими, какие мы есть, ставя при этом амбициозные цели?



25 июня в 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)