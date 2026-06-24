Судебные приставы приостановили работу магазина в Красноярском районе

В отделении судебных приставов Красноярского района Самарской области на исполнение поступил исполнительный документ в отношении индивидуальной предпринимательницы, осуществляющей реализацию алкогольной продукции.

Дело в том, что жители населенного пункта были недовольны работой магазина и обратились в суд, где было принято решение приостановить деятельность торговой точки до вступления решения суда в законную силу.

В рамках исполнительного производства сотрудники Службы выехали по месту совершения исполнительных действий и опечатали двери нежилого помещения, где велась торговля.