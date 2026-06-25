Вячеслав Федорищев обсудил перспективы развития рынка с ведущими застройщиками

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в конференции Domclick Digital Day, которая прошла в Самаре. Вместе с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никитой Стасишиным он обсудил перспективы рынка недвижимости. На мероприятие приехали застройщики, представители агентств и банков со всей страны. Федорищев поблагодарил Сбер и его партнёров за возможность представить градостроительный потенциал региона и детально разобрать проблемные вопросы для дальнейших решений.

Глава региона отметил, что компании сегодня работают в непростых экономических условиях, из-за чего многие считают текущий момент неподходящим для инвестиций. Однако он выразил иную точку зрения, подчеркнув, что сейчас наступило время грамотного планирования и правильного администрирования будущих вложений. В Самарской области акцент сделан на комплексное развитие территорий. Главной задачей при этом является комфорт жителей, которым нужны современные дома с доступной социальной инфраструктурой. В последние два года правила застройки в регионе меняются под реалии сегодняшнего дня.

Федорищев отдельно остановился на ситуации в центре Самары, где сосредоточено большое количество деревянной застройки. По его словам, уже найдены решения, позволяющие сохранить памятники архитектуры и одновременно предлагать девелоперам проекты комплексного развития, которые органично впишутся в историческую среду и останутся современными даже через сто лет. Губернатор назвал местных застройщиков опорой, но добавил, что регион открыт для сотрудничества с ответственными компаниями из любых уголков России. Он пригласил их изучить имеющиеся проекты и на базе собственного опыта и компетенций создавать новые, отметив, что стройка остаётся основой экономики страны, - пишет Самара-МК.