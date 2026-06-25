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Александр Живайкин: первые беспилотники «Экопатриота» отправились на фронт
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Александр Живайкин: первые беспилотники «Экопатриота» отправились на фронт

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За месяц работы проекта «Экопатриот» во дворах Самары жители собрали более 10 тонн макулатуры. Первые пять беспилотников, купленные на собранные средства, отправились на передовую.

За месяц работы проекта «Экопатриот» во дворах Самары жители собрали более 10 тонн макулатуры. Первые пять беспилотников, купленные на собранные средства, отправились на передовую.

Во дворе многоэтажек  по улице  Силина  встретились активисты проекта «Экопатриот». Автор идеи, депутат фракции «Единая Россия» Самарской Губернской Думы Александр Живайкин отметил, что все участники проекта сознательно отказываются от денежного вознаграждения, предпочитая направить средства на поддержку фронта. Первые пять беспилотников были переданы представителям 2-й армии.

 Особое внимание - работе с молодёжью. Ветераны СВО – офицер запаса Владислав Яковлев и Ринат Калимуллин рассказали о применении беспилотников на передовой, объяснили, как именно собранное вторсырьё «превращается» в технику, которая помогает сохранять жизни. Такой прямой связкой «сдал вторсырье — помог бойцам» организаторы объясняют высокий интерес жителей к проекту.

Жители домов под чутким руководством известного в Самаре ландшафтного дизайнера Веры Глуховой и работников  питомника и «Садового центра Веры Глуховой» посадили во дворе деревья. Каждый саженец – символ памяти о героях прошлого и надежды на светлое будущее. На площадке мероприятия звучали патриотические песни, дети и взрослые писали письма бойцам, работала полевая кухня.

Директор ООО «Втормаркет» Рузиль Бурангулов, на чьи плечи легла сложная задача логистики и переработки вторсырья, поделился своими впечатлениями: «Самарцы – люди с открытым сердцем! Жители выносят из домов и гаражей все, что можно сдать на переработку, и ни один человек не захотел получить за это деньги! Все хотят помочь, все – для фронта!»

Волонтёры «Молодой Гвардии Единой России» - постоянные участники акции. Только за этот вечер они помогли жителям перенести и отсортировать около полутора тонн вторсырья: еще один вклад в копилку народного проекта.

Александр Живайкин уверен: идея находит отклик у людей, если их объединяют общие ценности.
Напомним, акция «Экопатриот» продолжается.  Принять участие могут пока только жители областной столицы. Ждите экогрузовичок у себя во дворе, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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