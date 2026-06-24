25 июня в СОУНБ состоится лекция «Внутренний ребёнок: как перестать себя критиковать и наказывать»

25 июня в 18:30 в СОУНБ состоится лекция «Внутренний ребёнок: как перестать себя критиковать и наказывать». На новой встрече в рамках проекта «Компас жизни» читатели библиотеки узнают, как детские переживания отражаются на наших отношениях, самооценке и эмоциональных реакциях.

Внутренний ребёнок в психологии – это бессознательная часть психики, хранящая детские эмоции, потребности, травмы и воспоминания. Она также отвечает за творчество, страхи, желания и искренние чувства. Во взрослом возрасте это может проявляться как позитивно, в виде радости жизни, способности мечтать, детской непосредственности, так и негативно – через инфантилизм, тревожность, подавление эмоций.

Психологи Самарской ассоциации психообразования Александр Карасев и Леонид Кроп расскажут гостям лекции, почему важно установить контакт со своим внутренним ребёнком и как это можно сделать. Это непростой процесс, который лучше всего проводить со специалистом, однако некоторые шаги можно начать предпринимать уже сейчас: например, баловать и радовать себя, хвалить за успехи и прощать ошибки.

Проект «Компас жизни» – это совместный проект Самарской ассоциации психообразования и Самарской областной универсальной научной библиотеки. Цикл научно-популярных лекций, семинаров, вебинаров, открытых встреч и мастер-классов от опытных психологов посвящён самопознанию, развитию эмоционального интеллекта и преодолению психологических барьеров. В рамках проекта участники смогут узнать о различных методах саморазвития, научиться управлять стрессом и улучшать качество своей жизни.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах нашей библиотеки «ВКонтакте».

25 июня 2026 года в 18:30, многофункциональный зал Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

Вход свободный!

18+