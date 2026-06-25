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Почти каждый третий житель Приволжья планирует отдых на воде

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почти каждый третий житель Приволжья планирует отдых на воде

Эксперты Авито Рекламы и Авито Авто провели опрос среди 1 900 жителей Приволжского федерального округа, чтобы узнать, какие виды водного транспорта интересуют покупателей этим летом, для чего они планируют его использовать и сколько готовы потратить. Этим летом отдыхом на воде интересуется почти каждый третий житель Приволжского федерального округа, а средний бюджет на покупку составляет около 433 000 рублей.

Каждый пятый житель Приволжского федерального округа уже присматривается к водному транспорту: по 7% планируют покупку и аренду, а 5% рассматривают оба варианта. Еще 15% пока изучают предложения, то есть интересуются категорией, но ещё не перешли к решению о покупке или аренде.

Моторные лодки занимают лидирующую позицию среди видов водного транспорта — ими интересуются 34% опрошенных. Надувные лодки рассматривают 33% респондентов, гидроциклы — 30%. Для многих жителей Приволжского федерального округа водный транспорт уже не только про рыбалку и спокойные прогулки, но и про активный отдых, скорость и новые впечатления. В список популярных категорий также вошли катера (22%) и яхты (12%).

Какой водный транспорт вам наиболее интересен?

 Категория

 Доля ответов респондентов, %

 Моторная лодка

 34%

 Надувная лодка

 33%

 Гидроцикл

 30%

 Катер

 22%

 Яхта

 12%

Главная цель приобретения или аренды водного транспорта — отдых с семьей или друзьями: так ответили 58% опрошенных. Для рыбалки водный транспорт рассматривают 39%, для активного отдыха и спорта — 30%.

Средний бюджет на водный транспорт достигает почти 433 000 рублей. При этом чаще всего на его приобретение или аренду готовы выделить до 100 000 рублей — так ответили 40% респондентов, а еще 25% — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Это говорит о том, что интерес к водному транспорту формируют покупатели с очень разными возможностями и запросами — от компактных лодок для отдыха и рыбалки до более дорогих катеров и гидроциклов.

По данным Авито Авто, моторные лодки также остаются лидерами и занимают около 80% всех объявлений на вторичном рынке. При этом спрос на гидроциклы растет быстрее других видов техники: весной 2026 года он увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: моторные лодки стали востребованнее на 6%.

Какой бюджет вы готовы выделить или уже выделили на покупку водного транспорта?

 Сумма

 Доля ответов респондентов, %

 До 100 000 рублей

 40%

 От 100 001 до 300 000 рублей

 25%

 От 300 001 до 700 000 рублей

 15%

 От 700 001 до 1 500 000 рублей

 8%

 От 1 500 001 до 3 000 000 рублей

 4%

 Более 3 000 000 рублей

 2%

 Планирую только аренду

 5%

Высокая стоимость остаётся главным препятствием для покупки водного транспорта — так ответили 33% опрошенных. Сложность хранения вне сезона отметили 28%. Помимо этого, жителей Приволжского федерального округа беспокоит и практическая сторона владения: вероятность редкого использования (24%), необходимость оформлять документы (23%), сложность перевозки техники к месту отдыха (21%) и расходы на обслуживание (18%). При выборе люди оценивают не только цену покупки, но и будущие хлопоты, связанные с эксплуатацией.

Онлайн-реклама влияет на выбор продавца или предложения о покупке водного транспорта у большинства заинтересованных респондентов. 16% называют её одним из главных факторов выбора, ещё 36% учитывают рекламу, но принимают решение по другим параметрам. Около трети (32%) обращает внимание на рекламные предложения время от времени.

Больше всего рассмотреть предложение о покупке водного транспорта мотивирует реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах (45%). Далее идет реклама в соцсетях (30%). Реклама на сайтах дилеров и продавцов водного транспорта мотивирует 26% опрошенных, реклама в поисковых системах — 25%. Ещё рекламу на видеоплатформах рассматривают 21% респондентов, а рекламу у блогеров и автоэкспертов и на ТВ — 20% и 19% соответственно.

Реклама на каких площадках больше всего мотивирует вас рассмотреть предложение о покупке водного транспорта?

 Площадка

 Доля ответов респондентов, %

 На сайтах с объявлениями и маркетплейсах

 45%

 В соцсетях

 30%

 На сайтах дилеров и продавцов водного транспорта

 26%

 В поисковых системах

 25%

 На видеоплатформах

 21%

 У блогеров и автоэкспертов

 20%

 На ТВ

 19%

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