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В Самарской области подвели промежуточные итоги работы сети «Экопунктов»

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В Самарской области подвели промежуточные итоги работы сети «Экопунктов»

С 2025 года в рамках сотрудничества Министерства природных ресурсов Самарской области и «Акрон Скраб Самара» ведется работа по развитию специализированной сети приема вторсырья. Проект направлен на модернизацию инфраструктуры обращения с отходами и вовлечение полезных фракций в хозяйственный оборот.

На сегодняшний день в регионе открыто 5 «Экопунктов». Первый пункт приема начал работу 1 октября 2025 года на пересечении улиц 22 Партсъезда и Красных Коммунаров в Самаре. Затем стартовали пункты в Красноглинском, Куйбышевском и Кировском районах. Этой весной сеть пополнилась «Экопунктом» в Новокуйбышевске.

Экопункты принимают для последующей переработки широкий спектр вторсырья: пластик, макулатуру, стекло, автомобильные шины и бамперы, бытовую и оргтехнику, радиоэлектронный лом, одежду, стретч-пленку, трубы ПНД, а также черные и цветные металлы. Отличительной особенностью проекта является система материального вознаграждения для жителей, сдающих сырье.

За первые 9 месяцев работы жители сдали 888 тонн вторичного сырья, получив за это свыше 20 миллионов рублей. Лидером по объему сданных ресурсов стал экопункт на Красной Глинке: с 17 октября здесь принято 372 тонны вторсырья.

Все собранные отходы отправляются на площадки утилизации. Например, автомобильные шины перерабатывают в дизельное топливо и резиновую крошку, а из переработанной одежды производят утеплители и набивки для мебели. Работа экопунктов вносит вклад в достижение целей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» национального проекта «Экологическое благополучие».

«Проект несет пользу не только для окружающей среды, но и для экономики. Разное сырье для изготовления продукции зачастую закупается за границей. Мы как граждане своей страны и как ответственный бизнес обязаны пересмотреть этот подход и сделать иначе», - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Планируется дальнейшее расширение сети. Цель проекта - не менее 1 пункта на каждые 150 тысяч жителей.

На текущую дату поданы заявки на два земельных участка в Самаре под перспективные пункты: на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Владимирской, а также на пересечении улиц Димитрова, Ташкентской и Стара-Загора.

Адреса открытых «Экопунктов» в Самаре:

1. ул. 22 Партсъезда, 1Г

2. п. Красная Глинка (возле дома 15)

3. ул. Грозненская, 10

4. ул. Ставропольская / ул. Пугачевская

В Новокуйбышевске:

1. 106 км, пересечение ул. Молодогвардейская / ул. Осипенко / ул. Садовая

 

По всем вопросам работы «Экопунктов» можно обращаться по телефону: +7 985 674 51 00.

Фото – Минприроды Самарской области

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