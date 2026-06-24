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В Самарской области пройдет региональный этап IX сезона Международной конкурс-премии «КАРДО»

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В Самарской области пройдет региональный этап IX сезона Международной конкурс-премии «КАРДО»

27 июня на Софийской набережной в Самаре состоится региональный этап IX сезона Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» Президентской платформы Россия – страна возможностей». Участниками отбора станут представители уличной культуры и спорта Самарской области.

Мероприятие пройдет в формате соревнований в направлении хип-хоп. Площадкой станет кинотеатр под открытым небом «Филин», расположенный на Софийской набережной – одном из главных общественных пространств и популярных прогулочных зон Самары, рядом со стелой «Ладья». В региональном этапе примут участие более 50 представителей уличной культуры и спорта Самарской области.

Для региона это первый опыт проведения официального регионального этапа «КАРДО». Победитель получит возможность представить Самарскую область на Гранд-финале Международной конкурс-премии «КАРДО», который пройдет с 16 по 20 сентября во Владивостоке.

Организаторами регионального этапа выступают Правительство Самарской области, общественная организация «ОФФБИТС ЮГ» (основатели и авторы идеи «КАРДО») и Президентская платформа «Россия – страна возможностей».

Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Проект направлен на поиск, поддержку и развитие талантов в сфере уличной культуры и спорта, а также на создание реальных социальных и профессиональных возм

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