В Тольятти суд взыскал компенсацию в пользу ребенка, пострадавшего от нападения безнадзорного животного

Прокуратура Комсомольского района г. Тольятти провела проверку соблюдения законодательства о безнадзорных животных.

Установлено, что в районе железнодорожного вокзала в Комсомольском районе г. Тольятти несовершеннолетнего укусила бродячая собака, ребенку потребовалась медицинская помощь.

Прокуратура района обратилась в интересах несовершеннолетнего в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда.

Исковые требования надзорного органа удовлетворены, в пользу ребенка взыскано 25 000 рублей.