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В Самарской области будет выстроена работа региональной и муниципальных команд «Я в Агро»
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В Самарской области будет выстроена работа региональной и муниципальных команд «Я в Агро»

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Самарская делегация рассказала о планах по развитию молодежного сообщества «Я в Агро» в регионе в рамках первого модуля федеральной образовательной программы «Пространство «Я в Агро».

Самарская делегация рассказала о планах по развитию молодежного сообщества «Я в Агро» в регионе в рамках первого модуля федеральной образовательной программы «Пространство «Я в Агро», организованной на базе Центра аграрного лидерства «Молодёжная станица Дон» в Ростове-на-Дону. Главная задача - раскрывать для молодежи возможности агропромышленного комплекса, вовлекать школьников, студентов и молодых специалистов в проекты отрасли, а также выстраивать работу на региональном и муниципальном уровнях.

«Наша цель - создание единой площадки для формирования команды активной молодежи, запуск новых проектов, расширение команд и вовлечение новых ребят. По сути, мы хотим перезапустить систему привлечения молодежи в сферу АПК», - рассказала Лейли Мифтахова, руководитель управления развития малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Во время программы участники работали над идеями развития проекта «Я в Агро» в регионах. Команды обсуждали, как запускать муниципальные сообщества, взаимодействовать с агровузами, колледжами, школами, предприятиями и администрациями, а также как привлекать молодежь к проектной деятельности на сельских территориях.

Практической частью образовательного модуля стала защита региональных проектных инициатив.

Среди проектов наибольший интерес вызвали «Агро-Трэвел», развитие креативных индустрий на селе и введение «Агро-карты» или Тимирязевской карты. «Агро-Трэвел» предполагает знакомство с сельскими территориями через поездки, общение с фермерами, местные традиции и современные агротехнологии. Креативные индустрии должны включать мастерские, мероприятия, агротуристические маршруты и коллаборации с местными производителями, формируя культурный код территорий. «Агро-карта» даст возможность бесплатно посещать тематические мероприятия, экскурсии, выставки и другие площадки, где можно увидеть современное сельское хозяйство изнутри. Тимирязевская карта предлагается как скидочная карта для покупки продукции местных фермеров, что позволит сделать натуральные продукты доступнее для молодежи и одновременно поддержать производителей.

«Участие в программе «Пространство «Я в Агро»» в Ростове-на-Дону подтвердило: Самарская область движется в верном направлении. В рамках национального проекта «Кадры в АПК» регион выстроил четкую связку «регион-вуз-работодатель». Теперь наша главная задача - масштабировать успешные практики через сообщество «Я в Агро», чтобы каждый молодой человек видел перспективы профессионального развития именно в агропромышленном комплексе», - поделился планами Николай Березин, и.о. начальника отдела молодежных инициатив и социальной защиты Самарского ГАУ, молодежный министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

К 2027 году в рамках федеральной инициативы «Я в Агро» планируется сформировать устойчивую сеть координаторов по всей стране и ежегодно вовлекать в свои мероприятия не менее 100 тысяч молодых людей.

Привлечение молодежи в АПК - одна из главных задач для достижения ключевых показателей федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В Самарской области этому направлению уделяется пристальное внимание. Благодаря участию губернатора Вячеслава Федорищева создана комплексная система поддержки молодых специалистов, включая единовременные выплаты от 207 до 414 тыс. рублей в зависимости от уровня образования, а также ежемесячные надбавки к заработной плате в течение 6 лет - от 8 до 22 тыс. рублей.

 

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Теги: Самара

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