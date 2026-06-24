Федеральные эксперты провели мониторинг онкослужбы региона

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России посетили Самарскую область с рабочим визитом. Ежегодно эксперты проводят мониторинг работы онкологической службы, оказывают организационно-методическую помощь и разрабатывают предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи.

В первый день визита состоялось стартовое совещание с представителями министерства здравоохранения региона, Росздравнадзора и Самарского областного клинического онкологического диспансера.

Эксперты «НМИЦ радиологии» Минздрава России и Росздравнадзора по Самарской области посетили онкодиспансер, Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5, центры амбулаторной онкологической помощи и учреждения первичного звена. Ознакомились с работой учреждений по диагностике и лечению онкологических заболеваний, оценили техническое оснащение, ведение специализированной документации, соблюдение алгоритма маршрутизации пациентов и организацию взаимодействия внутри онкослужбы.

На итоговом совещании в региональном минздраве эксперты отметили, что онкологическая служба Самарской области активно развивается, в том числе благодаря рекомендациям федерального центра, которые были разработаны ранее. Специалисты высоко оценили работу амбулаторных центров онкологической помощи, отметив, что в них выполняется большой спектр химиотерапевтического лечения, диагностического обследования.

"Мы всегда учитываем рекомендации наших коллег из НМИЦ и благодарим их за экспертный подход. Вся совместная работа направлена на совершенствование организационных и лечебных процессов, которые в итоге отражаются на качестве медицинской помощи для наших пациентов. Так, у нас увеличилось количество пациентов, которые проходят диагностические обследования в центрах амбулаторной онкопомощи, расширились лечебные возможности ЦАОП, внедрены современные технологии лечения, повысился уровень выявления рака на ранних стадиях. И мы продолжим эту работу с учётом новых рекомендаций федеральных специалистов", - отметила руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Галина Черногаева.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одним из направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО