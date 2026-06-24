Нейрохирурги Тольятти проводят детям сложные операции для восстановления движений в руках

Специалисты Тольяттинской детской клинической больницы провели оперативное лечение юной пациентке с травматическим повреждением нерва с использованием уникальной методики. Данную методику врачи используют единственные в Самарской области.

У девочки в результате травмы рука похудела и была нарушена моторика кисти, что привело к значительному снижению качества жизни.

Специалисты приняли решение провести хирургическое лечение локтевого нерва с использованием аутопластики и sets-трансфера. Операция выполняется с помощью интраоперационного нейростимулятора и микроскопа.

«Уникальность операции состоит в том, что мы делаем трансплантацию нерва и дополнительно еще направляем поток импульсов от работающего к неработающему нерву. Таким образом предоставляем дополнительный источник тока и нервных клеток для поврежденного нерва. Использование трансфера объясняется тем, что с момента травмы у пациентки прошло достаточно большое количество времени и для увеличения шансов на восстановление было принято решение дать нерву дополнительный источник аксонов», - пояснил врач-нейрохирург Данил Шматок.

Напомним, что в конце прошлого года благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», а также поддержке областного Правительства в Тольяттинскую больницу поступило современное медицинское оборудование.

Фото: минздрав СО