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Нейрохирурги Тольятти проводят детям сложные операции для восстановления движений в руках

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Специалисты Тольяттинской детской клинической больницы провели оперативное лечение юной пациентке с травматическим повреждением нерва с использованием уникальной методики. Данную методику врачи используют единственные в Самарской области. 

Специалисты Тольяттинской детской клинической больницы провели оперативное лечение юной пациентке с травматическим повреждением нерва с использованием уникальной методики. Данную методику врачи используют единственные в Самарской области. 
У девочки в результате травмы рука похудела и была нарушена моторика кисти, что привело к значительному снижению качества жизни. 
Специалисты приняли решение провести хирургическое лечение локтевого нерва с использованием аутопластики и sets-трансфера. Операция выполняется с помощью интраоперационного нейростимулятора и микроскопа.
«Уникальность операции  состоит в том, что мы делаем трансплантацию нерва и дополнительно еще направляем поток импульсов от работающего к неработающему нерву. Таким образом предоставляем дополнительный источник тока и нервных клеток для поврежденного нерва. Использование трансфера объясняется тем, что с момента травмы у пациентки  прошло достаточно большое количество времени и для увеличения шансов на восстановление было принято решение дать нерву дополнительный источник аксонов»,  - пояснил врач-нейрохирург Данил Шматок.
Напомним, что в конце прошлого года благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», а также поддержке областного Правительства в Тольяттинскую больницу поступило современное медицинское оборудование.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

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