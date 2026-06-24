В регионе появятся новые кластеры федерального проекта «Профессионалитет»

В Самаре состоялось подписание соглашений о партнерстве в целях создания и развития кластеров среднего профессионального образования в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» в 2027 году. Участие в мероприятии приняли представители министерства образования Самарской области, колледжи, а также руководители крупнейших предприятий региона в области машиностроения и представители Самарского бизнеса.

В 2027 году благодаря победе в федеральном отборе в регионе будут созданы ещё 2 кластера среднего профессионального образования: «машиностроение» в Самарском колледже сервиса производственного оборудования им. Е.В. Золотухина и «информационные технологии» в Самарском государственном колледже.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее отмечал, что колледжи получат суммарно 200 млн рублей из федерального бюджета. «Региональный бюджет со своей стороны софинансирует реализацию проектов еще на 90 млн рублей. Это значимая сумма, которая позволяет сказать, что наши ребята, которые примут решение после 9-го класса пойти в колледжи, получат самое хорошее образование в современных помещениях на современном оборудовании», - заявил Вячеслав Федорищев.

Средства гранта направят на открытие новых мастерских. Софинансирование кластерам окажут индустриальные партнёры. Главная цель проекта - синхронизировать подготовку кадров со стратегическими потребностями рынка труда и гарантировать выпускникам трудоустройство.

«С 2022 года на базе наших профессиональных образовательных организаций создано 10 кластеров «Профессионалитета», в них вовлечены 46 учреждений СПО. Проект важен потому, что образовательные учреждения совместно с работодателем создают условия для того, чтобы после обучения молодые специалисты обладали необходимыми знаниями и навыками для конкретного, востребованного в Самарской области производства», - сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

«Мы уверены, что благодаря открытию кластера будет создана более комфортная среда для студентов, которые благодаря возможностям целевого финансирования смогут в атмосфере колледжа максимально адаптироваться под производственные процессы», - отметил исполнительный директор машиностроительного завода Дмитрий Лиганов.

«Результат работы кластера «Цифровой трансформации Самарской области» в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» - это насыщение рынка труда специалистами, в которых нуждается экономика региона», - поделилась заместитель директора по развитию инновационной деятельности Самарского государственного колледжа Наталья Бачерова.

Фото: газета "Образование - Самарский регион"