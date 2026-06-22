Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре массово отменяются и задерживаются перелеты в Москву и Краснодарский край
В Самаре массово отменяются и задерживаются перелеты в Москву и Краснодарский край
Самара присоединится к Всероссийской акции «Свеча Памяти»
Самара присоединится к Всероссийской акции «Свеча Памяти»
Судебные приставы отправили Nissan X-Trail пьяного водителя из Октябрьска на СВО
Судебные приставы отправили Nissan X-Trail пьяного водителя из Октябрьска на СВО
Днем 22 и 23 июня местами в Самарской области сильный ливень
Днем 22 и 23 июня местами в Самарской области сильный ливень
Телебашня в Самаре включит подсветку в День памяти и скорби
Телебашня в Самаре включит подсветку в День памяти и скорби
Самарский космонавт Олег Кононенко отметил День рождения
Самарский космонавт Олег Кононенко отметил День рождения
Выпускники из Самарской области — победители телепередачи «Умницы и умники»
Выпускники из Самарской области — победители телепередачи «Умницы и умники»
В ЖК «Боярский двор» в Самаре не соблюдаются правила пользования канализацией
В ЖК «Боярский двор» в Самаре не соблюдаются правила пользования канализацией
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.44
1.53
EUR 84.17
1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова организует пешеходную экскурсию «Самара Кондитерская»
Виталий Шабалатов поздравил медиков региона с профессиональным праздником
Бесплатная пешеходная экскурсия по Самаре для семей с детьми
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

МРТ с 1 сентября в РФ можно будет делать без направления лечащего врача

219
МРТ с 1 сентября в РФ можно будет делать без направления лечащего врача

Магнитно-резонансную томографию (МРТ) с 1 сентября 2026 года можно будет сделать без направления врача. Это следует из документа Министерства здравоохранения РФ, с которым ознакомился ТАСС.

МРТ чаще всего назначается для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда внутренних органов. При этом процедура проходит без непосредственного рентгеновского излучения.

"Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача (фельдшера, акушера (акушерки)", - говорится в документе.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
МРТ с 1 сентября в РФ можно будет делать без направления лечащего врача
22 июня 2026  09:15
МРТ с 1 сентября в РФ можно будет делать без направления лечащего врача
219
Врач-хирург из Самары Михаил Лежнев, добровольно отправившийся в зону специальной военной операции, совместно с коллегами спасли жизнь тяжелораненого военнослужащего.
21 июня 2026  16:30
Бригада врачей ,в составе которой самарский хирург, спасла жизнь бойца СВО с ранением сердца
706
В Госдуме предложили приравнять врачей по статусу к госслужащим
21 июня 2026  12:08
В Госдуме предложили приравнять врачей по статусу к госслужащим
813
В Минздраве рассказали о доступных для россиян обследованиях по ОМС.
20 июня 2026  21:33
Мурашко: россияне могут бесплатно провериться на наследственную дислипидемию
1102
Расходы россиян на поддержание здоровья выросли на четверть
20 июня 2026  11:38
Расходы россиян на поддержание здоровья выросли на четверть
1122
В преддверии Дня медицинского работника в Самаре состоялась церемония торжественного возложения цветов к скульптурной композиции «Наследие и наставничество».
19 июня 2026  20:59
В Самаре прошло мероприятие, посвященное наставничеству в медицине
1261
В Тольятти состоялось чествование медицинских работников
19 июня 2026  10:29
В Тольятти состоялось чествование медицинских работников
784
В России предложили установить гарантированный стандарт зарплаты для медработников
19 июня 2026  10:17
В России предложили установить гарантированный стандарт зарплаты для медработников
858
Врач-офтальмолог Ольга Жукова:
18 июня 2026  19:18
Близорукость начинается раньше: что должны знать родители о гаджетах
1245
Аспирантка СамГМУ Юлия Комарова разработала проект по улучшению интерфейсов «мозг-компьютер» (ИМК) с помощью персонализированной магнитной стимуляции для преодоления нестабильности.
18 июня 2026  15:48
Аспирантка СамГМУ разработала проект по улучшению интерфейсов «мозг-компьютер»
1153
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самара присоединится к Всероссийской акции «Свеча Памяти»
22 июня 2026  11:21
Самара присоединится к Всероссийской акции «Свеча Памяти»
31
В Самаре отменили фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
22 июня 2026  09:43
В Самаре отменили фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
151
Вячеслав федорищев обратился к самарцам в связи с Днем памяти и скорби
22 июня 2026  09:30
Вячеслав федорищев обратился к самарцам в связи с Днем памяти и скорби
205
Вячеслав Федорищев поздравил самарских медиков с Днем медицинского работника
21 июня 2026  10:51
Вячеслав Федорищев поздравил самарских медиков с Днем медицинского работника
734
В четверг, 18 июня, в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» прошел первый этап Конференции Самарского регионального отделения партии «Единая Россия».
18 июня 2026  22:20
Стратегические решения: Вячеслав Федорищев провел конференцию реготделения партии «Единая Россия»
1683
Весь список