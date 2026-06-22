МРТ с 1 сентября в РФ можно будет делать без направления лечащего врача

Магнитно-резонансную томографию (МРТ) с 1 сентября 2026 года можно будет сделать без направления врача. Это следует из документа Министерства здравоохранения РФ, с которым ознакомился ТАСС.

МРТ чаще всего назначается для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда внутренних органов. При этом процедура проходит без непосредственного рентгеновского излучения.

"Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача (фельдшера, акушера (акушерки)", - говорится в документе.