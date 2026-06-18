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Врач-офтальмолог Ольга Жукова: "Чем раньше дети начинают регулярно пользоваться мобильными устройствами и чем больше времени проводят перед экраном, тем выше риск развития близорукости".
Близорукость начинается раньше: что должны знать родители о гаджетах
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Близорукость начинается раньше: что должны знать родители о гаджетах

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Врач-офтальмолог Ольга Жукова: "Чем раньше дети начинают регулярно пользоваться мобильными устройствами и чем больше времени проводят перед экраном, тем выше риск развития близорукости".

Об этом рассказывает детский врач-офтальмолог Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского, д.м.н. Ольга Жукова:

«Смартфоны и планшеты прочно вошли в нашу жизнь, и нередко взрослые используют их как способ занять ребёнка. Часто, пока малыш смотрит мультфильмы или играет, родители могут заняться своими делами. Многим это удобно, но важно помнить о возможных последствиях для здоровья глаз.

Зрительная система ребёнка формируется в первые годы жизни и особенно чувствительна к длительным нагрузкам на близком расстоянии. Чем раньше дети начинают регулярно пользоваться мобильными устройствами и чем больше времени проводят перед экраном, тем выше риск развития близорукости. Многие считают её лишь необходимостью носить очки или контактные линзы, но это не совсем так.

При прогрессировании близорукости глазное яблоко постепенно удлиняется, что приводит к растяжению внутренних оболочек глаза. В результате возрастает риск дистрофических изменений сетчатки, появления её разрывов и даже отслойки. Такие осложнения могут стать причиной необратимого снижения зрения. Особенно опасна высокая степень близорукости, при которой вероятность осложнений, таких как отслойка и разрывы сетчатки, значительно возрастает.

Чтобы сохранить здоровье глаз:
-важно ограничивать экранное время, особенно в дошкольном возрасте
-делать регулярные перерывы
-поощрять активный отдых на свежем воздухе.

Детям и взрослым полезно соблюдать правило 20-20-20: каждые 20 минут зрительной работы переводить взгляд на удалённый предмет, расположенный дальше 20 метров примерно на 20 секунд.

Совместные игры, прогулки, чтение книг и живое общение не только укрепляют эмоциональную связь в семье, но и помогают сохранить физическое здоровье, которое невозможно доверить гаджетам".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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