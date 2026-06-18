В Самаре  состоялось торжественное открытие сквера, носящего имя ветерана пожарной службы Николая Кириленко

18 июня в Промышленном районе Самары состоялось торжественное открытие сквера, носящего имя ветерана пожарной службы Николая Иосифовича Кириленко. В церемонии приняли участие руководители ФГКУ «Специальное управление ФПС № 39» МЧС России.

На мероприятии собрались представители органов исполнительной власти Самарской области и администрации городского округа Самара, руководство ГУ МЧС России по Самарской области, а также ветераны пожарной службы и неравнодушные жители района. Среди почетных гостей были и представители промышленных предприятий города: генеральный директор РКЦ «Прогресс» Евгений Лукин и начальник отдела ГО, ЧС и ПБ ПАО «ОДК-Кузнецов» Дмитрий Апполинаров.

Инициатива увековечить память Николая Иосифовича Кириленко принадлежит сотрудникам Специального управления № 39 и была озвучена городским властям в 2023 году. Важным результатом этой работы стало постановление администрации г. о. Самара от 15 апреля 2026 года, которое присвоило общественному пространству в районе домов по улицам Ташкентской и Г. Димитрова имя Николая Кириленко.

Мероприятие открыла торжественная церемония выноса знамен Управления пожарной охраны Куйбышевского облисполкома и Специального управления ФПС № 39 МЧС России.

С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель начальника ГУ МЧС России по Самарской области по политической и воспитательной работе Сергей Мухтеремов:

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы увековечить память о ветеране пожарной службы, полковнике внутренней службы в отставке Николае Иосифовиче Кириленко, который 42 года отдал службе в пожарной охране. Жизненный путь Николая Иосифовича заслуживает уважения и почёта. История МЧС богата примерами самоотверженности и мужества, отваги и доблести при ликвидации техногенных аварий и тушении крупных пожаров. Сегодняшнее значимое событие – знак глубочайшей признательности всем тем, кто, не жалея собственных сил, а порой и рискуя жизнью, спасает людей, попавших в беду. Пусть этот сквер напоминает будущим поколениям о подвигах наших сотрудников, чьи имена навеки вписаны в историю пожарной охраны».

Начальник Специального управления ФПС № 39 МЧС России Алексей Чигирь отметил, что открытие сквера неслучайно приурочено к 53-й годовщине образования Специального управления:

«Тем самым мы подчёркиваем важность преемственности поколений огнеборцев, неотъемлемыми качествами которых являются высокий профессионализм, преданность своему делу, мужество и отвага. Сегодня Специальное управление ФПС № 39 МЧС России – мощная система, которая чётко и слаженно выполняет свои задачи. Но мы помним, что её фундамент заложили наши уважаемые ветераны, которые самоотверженно несли трудную и почётную службу по охране государственного достояния, защите жизни и здоровья граждан от огня».

Участники мероприятия сказали немало добрых слов о Николае Иосифовиче.

Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации Сергей Иванов напомнил о профессиональном пути Н. И. Кириленко, который пришел в пожарную охрану практически сразу после окончания Великой Отечественной войны. В 1961 году Николай Иосифович был назначен начальником управления пожарной охраны Куйбышевской области. За четверть века службы в этой должности он предложил несколько идей по разработке технологических новшеств, которыми сейчас пользуются пожарные по всей России. Неоднократно ему приходилось руководить тушением сложнейших пожаров, от исхода которых зависела жизнь целых городов.

Слова признательности за нелёгкий труд огнеборцев высказали руководители предприятий, надёжную противопожарную защиту которых обеспечивает коллектив Специального управления № 39.

Собравшиеся почтили память Н. И. Кириленко минутой молчания.

Заключительным аккордом мероприятия стало награждение ветеранов и нынешних сотрудников Специального управления № 39 заслуженными наградами. Несомненно, сквер Николая Кириленко станет важным элементом нравственного и патриотического воспитания, данью уважения к неизменному мужеству и преданности делу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО