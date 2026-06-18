Вячеслав Федорищев провел совещание с заместителями глав муниципальных образований по СВО

В четверг, 18 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание с заместителями глав муниципальных образований по вопросам СВО. Предметом обсуждения стала эффективность решения вопросов поддержки участников СВО и их семей, необходимые дополнительные меры на основе запросов.

«В последние 4,5 года основными вопросами социальной политики региона является оказание всеобъемлющей помощи и содействия участникам СВО и их семьям. Это наш долг, обязанность, — отметил губернатор. — С пониманием того, что вопрос очень комплексный, касается и здравоохранения, и реабилитации, и оказания бытовой помощи, мною было принято решение создать отдельную ставку заместителя главы муниципалитета, с тем чтобы полномочий было достаточно для решения такого рода вопросов. Это сложная работа, межотраслевая».

Глава региона поблагодарил участников совещания: «Ваша работа видна. Знаю, что вы ее ведете ответственно — нужно много души, терпения, личного времени уделять, чтобы все получалось». В Самарской области действует система поддержки защитников Отечества и их семей, но, как отметил губернатор, нужно обращать внимание на практики других регионов и лучшие применять, также есть вопросы, требующие больше усилий.

В крупных муниципальных образованиях области действуют центры «Сердце воина», созданные по инициативе участников региональной программы «Школа героев». Там оказывают помощь военнослужащим и их семьям по двум направлениям — психологическая помощь и кадровое сопровождение. «Центры «Сердце воина» созданы не везде, считаю, что эту работу мы должны довести до конца, потому что востребованность их услуг растет», — сказал Вячеслав Федорищев. Губернатор обратил внимание замглав по СВО: нужно усиливать работу, особенно в части профессиональной подготовки психологов, которые трудятся в этих центрах.

Также Вячеслав Федорищев обозначил другие направления, нуждающиеся в доработке. В частности, это касается юридической помощи. Филиал Госфонда «Защитники Отечества» находится в Самаре, многим из дальних районов ехать сюда тяжело. При этом юристы в местных администрациях, зачастую не обладая должной компетенцией, дают разовые, поверхностные консультации. «Нужно уходить от формата разовых консультаций и вести каждый вопрос, каждое дело, с которым обращаются участники СВО, комплексно», — поручил губернатор. Чтобы помощь была «под ключ», считает глава региона, необходимо обеспечить повышение квалификации юристов вместе с заместителями глав в районных администрациях именно по тематике СВО, привлекать дистанционно специалистов из Самары.

Второе – это взаимодействие районных администраций с организацией ветеранов СВО в Самарской области, которую возглавляет боевой генерал Андрей Колотовкин и которая является членом всероссийской Ассоциации ветеранов СВО. «Нужно более плотно работать, потому что у Ассоциации уже накоплен опыт, и знания, и практика. Вернувшимся бойцам психологически зачастую трудно общаться с обычными гражданскими чиновниками – больше доверия к людям, которые знают, что такое военная служба. И самой организации такое поручение даю, и вам, коллеги, более плотно осуществлять связь, помогать на местах», — обратился губернатор к заместителям глав по СВО и Андрею Колотовкину.

Третье – это адресное трудоустройство ветеранов СВО, в том числе с инвалидностью. Губернатор напомнил, что недавно в регионе был введен институт Уполномоченного по правам людей с инвалидностью. Одним из первых поручений главы региона новому ведомству стала подготовка вместе с региональными министерствами промышленности, экономического развития и инвестиций отраслевых соглашений с предприятиями о выделении рабочих мест для людей с инвалидностью, причем это касается не только участников СВО. «Мы должны наших работодателей привести к тому, чтобы они больше выделяли таких мест», — обозначил вектор деятельности глава региона.

Шаблонные списки вакансий от центров занятости не всегда срабатывают: у военнослужащих может не получиться трудоустроиться. Это нужно держать контроле и сопровождать человека до реального оформления на работу – именно это должно быть целью.

В Самарской области действует региональная программа «СВОе дело» для тех ветеранов СВО, кто хочет открыть свой бизнес. Она имеет образовательный характер, выпускники могут принять участие в конкурсе на получение грантов из областного бюджета в размере до 500 тысяч на открытие своего дела. Но этого недостаточно, считает глава региона. Он поручил заместителю председателя правительства Самарской области Регине Воробьевой и министерству экономического развития и инвестиций региона проработать возможность для предоставления большей поддержки по данному направлению, в том числе из внебюджетных источников.

Губернатор также затронул вопрос исполнительской дисциплины заместителей глав по СВО на местах, поручил Регине Воробьевой проанализировать их работу и подсказать муниципалитетам, где есть недочеты, как правильно распределить компетенции.

Еще одна важная задача – организовать на местах системную работу по изучению новой нормативной базы, связанной с вопросами помощи участникам СВО и их родным. «Огромное количество постановлений Правительства России, Указы Президента, которые вводят дополнительные меры поддержки, наше региональное законодательство. Когда люди приходят с вопросом и не получают толкового ответа, это дискредитирует всю систему», — отметил Вячеслав Федорищев и предложил на уровне министерства ввести еженедельный разбор действующего законодательства, приглашать самих ребят-ветеранов, чтобы они делились практическим опытом применения норм.

«Система должна работать так, чтобы не упускать вопросы. Я получаю в день 40-50 обращений в МАКСе, сам их читаю, потом перенаправляю — я понимаю, что 95% вопросов мы в состоянии решить, если работаем единой командой на результат, а не на переведение вопроса куда-то еще. Если мы воспринимаем его как задачу, которую надо решить: человек, которого надо трудоустроить, крыльцо, которое нужно починить — и никак иначе. Тогда у нас все это будет получаться», — заключил Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области