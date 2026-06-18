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Экспозиция «Поезда Победы» работает на вокзале Самары

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Экспозиция «Поезда Победы» работает на вокзале Самары

18 июня на железнодорожном вокзале Самары продолжает свою работу «Поезд Победы» — уникальный передвижной музей, посвященный событиям Великой Отечественной войны.

В течение первого дня, вчера, его уже посетили около 900 человек. В их числе — школьники и студенты, члены общественных организаций, национально-культурных центров.

В десяти вагонах «Поезда Победы» разместилась интерактивная экспозиция, посвященная разным эпизодам Великой Отечественной войны — от эвакуации, жизни в окопах, блокады, концлагерей до долгожданной встречи Победы. Мультимедийное сопровождение – 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов – обеспечивает световые и звуковые эффекты, воссоздающие воздушные бои, танковые атаки, картины походной солдатской жизни.

В Самаре «Поезд Победы» будет находиться до 18 июня включительно, после чего отправится дальше по маршруту.

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