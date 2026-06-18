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Почти 500 иностранных граждан препровождено до границы из Самарской области

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Почти 500 иностранных граждан препровождено до границы из Самарской области

В 2026 году судебными приставами ГУФССП России по Самарской области препровождено до пункта пропуска через государственную границу свыше 470 иностранцев, нарушивших законодательство Российской Федерации.

За прошедшую неделю до пункта пропуска через государственную границу препровождено 42 иностранца. Причиной их отправки обратно на родину стало нарушение законодательства Российской Федерации. В частности, отправились домой те иностранцы, которые находились и работали на территории Самарской области незаконно.

Всего с начала 2026 года на родину отправили 472 человека. На ближайшие пять лет въезд на территорию Российской Федерации для них будет закрыт.

 

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