Я нашел ошибку
Главные новости:
В самарском аэропорту задержаны и отменены 11 рейсов в Москву и Сочи
В самарском аэропорту задержаны и отменены 11 рейсов в Москву и Сочи
Для самарских аграриев упростят расчёт ущерба от ЧС
Для самарских аграриев упростят расчёт ущерба от ЧС
«Мир беспилотников»: старт конкурсного отбора на тематическую смену в Артеке
«Мир беспилотников»: старт конкурсного отбора на тематическую смену в Артеке
Летом спрос на банщиков вырос на 27% за год
Летом спрос на банщиков вырос на 27% за год
Летом каждый десятый россиянин ест по ночам
Летом каждый десятый россиянин ест по ночам
Россиянам предрекли рост ставок по семейной ипотеке после 1 июля
Россиянам предрекли рост ставок по семейной ипотеке после 1 июля
57 социально значимых проектов из Самарской области получили президентские гранты
57 социально значимых проектов из Самарской области получили президентские гранты
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.91
0.12
EUR 82.97
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сабантуй отметят в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Самаре
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Билайн организовал онлайн-перенос номера в свою сеть вне домашнего региона

190
Билайн организовал онлайн-перенос номера в свою сеть вне домашнего региона

Erid 2VSb5wDUcFt

Билайн запустил онлайн-оформление перехода в свою сеть для клиентов, у которых регион проживания и оформления сим-карты не совпадают. Этот инструмент актуален для тех, кто заключил договор связи в одном регионе, потом переехал в другой и решил сменить оператора.

Например, клиент переехал в Москву, но сохранил номер оператора из Санкт-Петербурга или любого другого региона. Находясь в столице, клиент решил перейти в Билайн, но сохранить свой текущий номер, полученный в другом городе. До сих пор оформить переход с пластиковой сим-картой онлайн было нельзя, если регион номера не совпадал с регионом, где человек живет сейчас. Такая опция раньше работала только для е-сим. Однако большинство девайсов не поддерживают этот форм-фактор сим-карты, поэтому Билайн переработал логику клиентского пути, что позволило снять подобные ограничения и сделать переход в Билайн более удобным и доступным. Благодаря новому сценарию клиенты, переносящие в Билайн свой номер другого оператора и региона, также могут воспользоваться специальными акциями и предложениями, доступными в диджитал-среде.

Технически это устроено так: клиент заходит на сайт Билайна, выбирает геолокацию по месту своего фактического нахождения, вводит свой номер (другого оператора) и оформляет заказ. При этом система заранее показывает важный нюанс: тариф будет применяться по региону переносимого номера. После оформления заказа клиент приходит в выбранный офис Билайна, получает сим-карту с временным номером региона переносимого номера, а дальше запускается стандартный процесс переноса.

Важно, что в текущем сценарии регион номера не меняется. Если человек живет в Москве, но переносит в Билайн номер другого оператора из Санкт-Петербурга, он получит сим-карту Билайна с регионом Санкт-Петербург и тарифом этого региона.

Запуск Билайна — практический шаг в сторону новой рыночной логики, к которой отрасль сейчас активно готовится. С 1 сентября 2026 года в России должна заработать более широкая модель межрегионального MNP. В ней абонент сможет не только перейти к новому оператору, находясь в другом регионе, но и сменить регион номера в процессе переноса. Текущий сценарий Билайна пока не является полноценным межрегиональным MNP в будущем регуляторном смысле, так как не включает смену региона номера, но уже сейчас снимает одно из ключевых клиентских ограничений в онлайн-канале.

 

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Фото пресс-службы Билайна

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
18 июня 2026  13:17
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
117
Стартует III Слёт многодетных семей Самарской области
18 июня 2026  12:52
Стартует III Слёт многодетных семей Самарской области
112
Экспозиция «Поезда Победы» работает на вокзале Самары
18 июня 2026  10:01
Экспозиция «Поезда Победы» работает на вокзале Самары
238
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
16 июня 2026  11:17
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
551
В Самаре 15 июня в 203 квартирах прошло отключение газа в целях обеспечения безопасности
16 июня 2026  09:18
В Самаре 15 июня в 203 квартирах прошло отключение газа в целях обеспечения безопасности
578
Весь список