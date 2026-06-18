В Самарской области реализовать себя в старшем возрасте помогает программа «Самарское Долголетие»

Региональная программа «Самарское долголетие», запущенная по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в феврале 2025 года, набирает популярность и ежедневно доказывает эффективность. Являясь частью национального проекта «Семья», инициатива уже охватила более 3 тысяч жителей столицы региона и свыше 6 тысяч человек по всей области. Главная цель программы - поддержание здоровья, социальной вовлечённости и высокого уровня активности граждан старшего возраста.

В рамках реализации региональной программы в конце 2025 года был открыт первый в области Центр «Самарское долголетие». Ключевой особенностью стал принцип «равный - равному»: посетители не просто посещают занятия, но и сами выступают организаторами досуга, делятся опытом и осваивают новое.

«Участники сами формируют досуговые и образовательные программы, а также выступают в роли «наставников» и проводят занятия по разным дисциплинам. Если не хватает опыта и требуется помощь, обращаются к кураторам проекта», - отмечает и.о. директора Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа Лилия Дьякова.

Средний возраст участников - около 65 лет. Наибольшей популярностью пользуются направления адаптивной физической культуры, творческие мастерские и клубы по интересам. Успешный опыт столицы региона теперь тиражируется и в муниципальных образованиях области.

Особый интерес вызывает адаптивная физкультура с элементами различных практик для укрепления здоровья. Физические упражнения улучшают моторику, развивают чувство баланса и помогают снять стресс. В тёплое время года занятия переносятся на свежий воздух. Не менее востребованы литературные клубы, курсы компьютерной и финансовой грамотности, занятия по шитью.

Проект даёт возможность жителям, вышедшим на пенсию, вести активную, насыщенную жизнь, а также продолжать приносить пользу обществу.

Алла Ефимова, практикующий психолог с 35-летним стажем, нашла в центре новую точку приложения сил. «Когда я пришла в центр, руководство попросило меня взяться за психологическое направление. Мне стало это интересно. В течение полугода я вела индивидуальные консультации и групповые занятия. Мы рассматривали механизмы памяти, внимания, мышления, говорили о семейных отношениях и других аспектах жизни. Первый цикл занятий завершён, в планах продолжить эту практику», - рассказала волонтёр. По словам Аллы Ефимовой, в центре сложилась особая атмосфера: «Здесь работают люди, бесконечно преданные своему делу. Они готовы в любой момент и в любой ситуации прийти на помощь, оказать внимание, поддержку, всей душой проникнуться проблемами людей».

Татьяна Афонина посещает центр уже второй год. Окончив в детстве художественную школу с отличием, теперь она передаёт свои навыки другим. «Рисуем в основном гуашью, чаще выбираем природную тематику, цветы - к этому у всех лежит душа. Коллектив здесь замечательный, на занятия люди приходят с удовольствием. Кто-то неожиданно открывает в себе способности, ведь возраст талантам - не помеха. Кроме того, рисование помогает развивать моторику, пространственное мышление - всё это крайне важно для возрастного человека», - делится Татьяна.

Для максимального удобства жителей разработано мобильное приложение «Самарское долголетие», где публикуются актуальное расписание занятий, полезные советы по ведению здорового образа жизни, новости и многое другое. На данный момент сервис доступен для жителей Самары, но в ближайшее время его география будет расширена. Губернатор поставил задачу доработать приложение и усилить информирование граждан о его возможностях.

Присоединиться к программе может любой желающий: для этого достаточно обратиться в комплексный центр социального обслуживания по месту жительства.