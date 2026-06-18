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В Автозаводском районе Тольятти один из участников ДТП с электросамокатом был пьян

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В Автозаводском районе Тольятти один из участников ДТП с электросамокатом был пьян

17 июня на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек2.

В Автозаводском районе Тольятти один из участников ДТП находился в алкогольном опьянении. В 17:20 возле дома № 14 на ул. Свердлова 53-летний мужчина, в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Suzuki, двигался со стороны ул. 40 лет Победы в направлении ул. Ворошилова. В пути следования водитель не выбрал безопасную скорость и допустил наезд на 28-летнего мужчину, использующего для передвижения СИМ, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками 5.19.1, 5.19.2, не спешившись, справа налево по ходу движения транспортного средства. Водителю электросамоката после обследования в больнице назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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