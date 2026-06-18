Летом спрос на банщиков вырос на 27% за год

Авито Работа и Авито Товары проанализировали ситуацию на рынке труда в преддверии летнего сезона. По данным Авито Работы, по итогам весны 2026 года спрос на банщиков в России вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по данным Авито Товаров спрос на покупку банных комплексов в Самаре вырос на 100%. Одновременно увеличился и интерес соискателей: количество откликов на вакансии банщиков за год выросло на 18%.

По данным Авито Товаров, весной 2026 года спрос на покупку готового бизнеса в категории бань и саун в Самаре вырос на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно увеличилось и предложение таких объектов — на 300% год к году.

«Такие показатели могут говорить о том, что сегмент остается привлекательным для предпринимателей на фоне устойчивого спроса на услуги отдыха и оздоровления. Готовый бизнес в этой категории часто уже имеет необходимую инфраструктуру, клиентскую базу и понятную модель монетизации, что снижает порог входа для новых владельцев», — Александр Мирской, директор бизнес-направления «Авито Бизнес 360».

В среднем по Самаре приобрести комплекс бань и саун можно за 27 млн рублей. Разница в стоимости зависит от региона, площади объекта, состояния помещений, наличия оборудования, земельного участка, дополнительных услуг и текущих финансовых показателей бизнеса.

Рост интереса к открытию и покупке банных комплексов отражается и на рынке труда: по мере развития инфраструктуры увеличивается потребность в профильных специалистах. По данным Авито Работы, наиболее заметный рост спроса на специалистов зафиксирован в Республике Крым, где число вакансий для банщиков увеличилось более чем в 2 раза (+ 111%) год к году. Высокая динамика может быть связана с развитием туристической инфраструктуры региона, увеличением числа гостиничных комплексов.

Второе место заняла Московская область с ростом спроса на специалистов 74%. Увеличение числа вакансий банщиков в регионе может объясняться активным развитием загородных баз отдыха, а также возрастающим интересом жителей к оздоровительным процедурам.

На третьем месте расположился Санкт-Петербург, где количество вакансий для банщиков выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в число регионов-лидеров по динамике спроса вошли Ростовская область (+18%) и Москва (+14%). Рост спроса в этих регионах может быть связан с развитием индустрии отдыха и оздоровительных услуг.

«Рост спроса на банщиков сопровождается увеличением интереса к профессии со стороны соискателей. Наиболее заметно число откликов на вакансии выросло в Республике Крым — на 75% год к году. В Санкт-Петербурге соискательская активность увеличилась на 51%, а в Ростовской области — на 13%. Такие показатели говорят о том, что профессия становится более востребованной в летний сезон на фоне развития внутреннего туризма, популяризации банной культуры и расширения сегмента оздоровительных услуг», — Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления Авито Работы