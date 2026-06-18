Жители Чапаевска будут получать медпомощь в современных условиях

В Самарской области продолжается модернизация первичного звена здравоохранения.Так, в городском округе Чапаевск началось строительство модульной врачебной амбулатории в поселке Садово-Дачный.



Общая площадь объекта составит более 230 кв. метров. Новое подразделение возводится для жителей активно развивающегося поселка, где в настоящее время проживает свыше 1500 человек, и численность населения продолжает расти.



«Строительство амбулатории в Садово-Дачном – важный шаг для развивающегося микрорайона, – отметил главный врач Чапаевской центральной городской больницы Николай Юрицин, – Рассчитываем, что уже в четвёртом квартале этого года здесь начнёт приём врач-терапевт. В дальнейшем организуем регулярные выезды узких специалистов».



Модернизация первичного звена здравоохранения – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

Фото: минздрав СО