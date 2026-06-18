В отделе спецназа «Мангуст» во второй раз прошла сдача нормативов на квалификационный знак отличия 

В отделе специального назначения «Мангуст» во второй раз прошла сдача нормативов на квалификационный знак отличия.

Проведение испытаний уже становится доброй традицией отдела специального назначения «Мангуст» УФСИН России по Самарской области. Во второй раз сотрудники подразделения продемонстрировали свои знания, навыки и уровень профессиональной подготовки для получения квалификационного знака отличия ОСН.

В ходе испытаний сотрудники продемонстрировали уровень физической подготовки, выполнив силовые упражнения, марш-бросок, преодоление полосы препятствий, а также упражнения по огневой подготовке. Все этапы требовали высокой выносливости, точности и готовности действовать в условиях, максимально приближенных к реальным.

Сотрудники спецназа «Мангуст» вновь подтвердили высокий уровень профессионализма, успешно выполнив все этапы испытаний и доказав готовность к выполнению задач любой сложности.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области