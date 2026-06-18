Малый бизнес и крупные компании региона обсудили сотрудничество

17 и 18 июня на площадке форума «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия» в выставочном центре «Экспо-Волга» провели ярмарки кооперации крупных промышленных предприятий региона и представителей МСП.

Организуем такие ярмарки с 2024 года по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева.

В этот раз свои потребности в услугах и товарах обозначили два потенциальных заказчика:

АО «Транснефть-Приволга»

ООО «Ритек»

Малый бизнес смог узнать, на каких условиях крупные предприятия работают с МСП. Потенциальные поставщики презентовали свои решения техническим директорам и специалистам по закупкам.

«Мы занимаемся поставками нефтегазового оборудования, химии, смазочных материалов. Работаем как с небольшими компаниями, так и уже есть договоры на крупные поставки. От ярмарки кооперации ждем взаимовыгодного сотрудничества, нацелены не на разовые поставки, а на долгосрочную работу», — отметил Максим Ижутов, специалист по тендерному сопровождению ООО «ЗИОС».

Фото: Минэкономразвития Самарской области