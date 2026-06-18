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Самарские ветераны СВО и члены их семей посетили Поезд Победы

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На первый путь железнодорожной станции в Самару прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы».

На первый путь железнодорожной станции в Самару прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы». Десятивагонный состав сделал остановку в областной столице, чтобы познакомить жителей и гостей города с экспозицией, посвященной событиям Великой Отечественной войны. Гостями выставки стали более пятидесяти ветеранов специальной военной операции, разделивших этот момент со своими самыми близкими людьми.
Главная особенность передвижной выставки – полное отсутствие музейных витрин в классическом понимании. Историческая реальность воссоздана с помощью передовых мультимедийных технологий: дополненной реальности, объемного звука, театрального освещения и детализированных скульптурных композиций. Эффект присутствия дополняет специальное аудиосопровождение, которое ведет зрителя по трагическим и героическим страницам военных лет.
«Когда ступаешь на подножку этого поезда, время будто останавливается. Особенно отрадно, что сегодня к этой правде прикасаются те, кто сейчас стоит на страже Отечества. Это преемственность героизма, которую мы обязаны сохранить», – прокомментировала событие Наталья Полянскова, руководитель самарского филиала государственного фонда «Защитники Отечества».
Посетители выставки отмечают высокую социальную значимость проекта. Член семьи ветерана СВО Нелли Кубышкина поделилась своими впечатлениями:
«В каждом вагоне – человеческая судьба. Когда видишь этих солдат, которые выглядят как живые, когда слышишь стук колес, уносящий людей в неизвестность, начинаешь еще острее чувствовать, как мы похожи – мы тогда и мы сейчас. Важно, что наши дети и внуки видят это не как картинки в учебнике, а пропускают через себя. Спасибо за этот шанс прикоснуться к истории нашей великой страны!».
«Наша страна многое пережила, сражаясь против нацизма. Сейчас, когда неонацизм снова поднял голову, нам снова пришлось встать с оружием в руках, чтобы защищать наши интересы, нашу страну, наши семьи и города. Но и сегодня, как в Великую Отечественную, враг будет разбит, Победа будет за нами. Так было, так есть и так будет всегда», - сказал после осмотра выставки Герой России Максим Девятов. 
«Рекомендую посетить выставку каждому жителю, особенно молодежи, подрастающему поколению, чтобы погрузиться в эту атмосферу, своими глазами увидеть, услышать, через что прошли наши деды и прадеды, какой подвиг совершил наш народ, сражаясь за жизнь и защищая нашу Родину», - отметил ветеран СВО, помощник Губернатора Самарской области Рамис Терегулов.
Напомним, что «Поезд Победы» – это масштабный патриотический проект творческой мастерской «Невский баталист» и медиагруппы «Красный квадрат». Реализация выставки стала возможна при активной поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, ОАО «Российские железные дороги», а также Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

 

Фото госфонда «Защитники Отечества»

Теги: Самара

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