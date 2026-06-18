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Стартует прием заявок на получение городской премии для людей с ОВЗ «Мир равных возможностей»

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В Самаре с 20 июня стартует прием заявок на получение премии главы города «Мир равных возможностей». Ежегодно она присуждается людям с ограниченными возможностями здоровья

В Самаре с 20 июня стартует прием заявок на получение премии главы города «Мир равных возможностей». Ежегодно она присуждается людям с ограниченными возможностями здоровья, достигшим 18 лет и добившимся значительных успехов в спорте, творчестве, предпринимательстве и других сферах.

Премии вручаются в шести номинациях:
– «Общественная деятельность» — за активную гражданскую позицию и работу на благо Самары;
– «Литература и искусство» — за творческие достижения;
– «Образование и наука» — за успехи в учебе и исследованиях, наставническую деятельность;
– «Предпринимательская, производственная и научно-рационализаторская деятельность» — за реализацию в профессии;
– «Техническое и декоративно-прикладное творчество» — за мастерство и умелые руки;
– «Физическая культура и спорт» — за спортивные достижения.

Заявки на участие в премии будут приниматься с 20 июня по 20 сентября 2026 года по адресу: ул. Некрасовская, 63, 3 этаж, кабинет 19. Подробности можно узнать по телефону: 8(846)332-11-03.

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Теги: Самара

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