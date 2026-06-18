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Сабантуй отметят в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Самаре

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Сабантуй отметят в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Самаре

В субботу, 20 июня, в Самаре состоится ежегодный народный татарский праздник Сабантуй. Площадкой праздника по традиции станет парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. Начало в 10:30.

В программе — народные гуляния, выступления творческих коллективов, ярмарка мастеров и традиционные состязания: татарская национальная борьба на поясах «Көрәш», футбольный турнир, бои с мешками на бревне, лазание на столб, перетягивание каната, конкурсы для самых сильных, ловких и веселых. Все желающие смогут попробовать блюда татарской кухни, приобрести на память сувениры. Также все желающие смогут принять участие в акциях в поддержку российских военнослужащих.

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Теги: Мероприятия

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