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Россиянам предрекли рост ставок по семейной ипотеке после 1 июля

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Россиянам предрекли рост ставок по семейной ипотеке после 1 июля

Условия семейной ипотеки могут ужесточить уже с 1 июля, что способно привести к росту ставок для части заемщиков и снижению спроса на новостройки. Об этом сообщает «Финансы Mail» со ссылкой на эксперта по недвижимости Ирину Киселеву.

«Официально изменения пока не объявлены, однако на рынке ожидают пересмотра параметров программы. Среди возможных нововведений — дифференциация ставок в зависимости от количества детей в семье. Так, для семей с одним ребенком ставка может вырасти до 10% в регионах и до 12% в Москве и Санкт-Петербурге, а льготная ставка 6% сохранится в основном для многодетных семей. Кроме того, обсуждается привязка площади жилья к составу семьи — от 33 кв. м на семью. Также может сократиться срок компенсации банкам льготной ставки, а некоторые комбинированные ипотечные программы рискуют попасть под отмену», — отметила Киселева.

По ее словам, на фоне возможных изменений банки уже начали активнее приглашать клиентов с одобренными заявками выйти на сделку до 1 июля. Одновременно растет интерес со стороны покупателей, которые хотят успеть воспользоваться действующими условиями семейной ипотеки, сказала Киселева.

«В случае принятия новых правил наиболее заметно может сократиться число сделок со стороны семей с одним ребенком, пишет Газета. Сегмент семей с двумя детьми сохранит нынешнюю активность, а спрос со стороны многодетных семей может даже вырасти, особенно на более просторные квартиры и индивидуальные дома», — считает Киселева.

По прогнозу эксперта, цены на новостройки продолжат расти, но умеренными темпами — примерно на уровне инфляции. При этом вторичный рынок жилья может получить дополнительный импульс к росту спроса и частично сократить ценовой разрыв с новостройками, заключила Киселева.

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