57 социально значимых проектов из Самарской области получили президентские гранты

Подведены итоги второго конкурса Фонда президентских грантов в 2026 году. Его победителями стали 57 проектов некоммерческих организаций Самарской области. Объём грантовой поддержки проектов-победителей составит более 142 миллионов рублей. Результаты объявили на заседании Координационного комитета под председательством первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко.

Самарская область стала лидером среди субъектов Приволжского федерального округа и заняла третье место в России по числу победителей.

Губернатор Вячеслав Федорищев в своём канале в МАХ поздравил победителей и отметил социальную направленность всех инициатив. «Каждый из проектов - это результат большого труда. Поздравляю всех победителей. Уверен, их идеи принесут реальную пользу. Со своей стороны, правительство региона всегда готово поддержать такие инициативы», - подчеркнул руководитель области.

Лидерами по количеству поддержанных проектов традиционно стали Самара и Тольятти. Среди муниципалитетов выделяются Жигулёвск и Сызрань, в которых президентские гранты получат по 3 НКО. По одному победителю - в Чапаевске и шести муниципальных районах.

Среди проектов-победителей:

- «Пять рецептов инклюзии» (молодёжная общественная организация «Инклюзивный ресурсный центр») - проект расширяет возможности социализации детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья через физзанятия, туризм, волонтёрские акции и другие форматы.

- Проект БФ «Личное участие» объединит 25 некоммерческих организаций для развития региональной системы сбережения и распределения товаров первой необходимости среди людей, нуждающихся в помощи.

- «Узнай себя – мы можем стать партнёрами» (общественная организация инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница») - в Клубе инвалидов, ищущих работу, будут помогать с трудоустройством: формировать ключевые компетенции, развивать профессиональные навыки, прокачивать личностные качества и поддерживать на всех этапах поиска.

- «Z63TЛT Своих не бросаем-2» (БФ «Помощь солдатам») - проект направлен на оказание социально-бытовой помощи семьям участников СВО и организацию семейного досуга для ребят, вернувшихся из зоны СВО. Также на постоянной основе будут работать 5 пунктов приёма гуманитарной помощи и 3 пункта приёма личных посылок. Участники СВО и члены их семей смогут получить очные и телефонные консультации по всем вопросам, включая психологическую и юридическую помощь.

- «Школа культуры чтения» - проект сотрудников православной школы при храме святой Матрены Московской в Самаре. Вместе с младшими школьниками они планируют ставить спектакли, читать вслух, выпускать школьную газету и приобщать детей к полезному досугу без гаджетов.

Также поддержан проект «Вода объединяет», который стал логическим продолжением ранее победившего проекта «Вода без границ!» - по организации бесплатных занятий плаванием для детей и подростков с ОВЗ. Поскольку стали поступать запросы от взрослых с ограниченными возможностями здоровья, родилась новая инициатива. Теперь не менее 100 человек с ОВЗ смогут заниматься плаванием на базе ФОК «Надежда» (г. Сызрань). Итоговым мероприятием станет спортивный праздник «Аквафестиваль», который объединит 300 любителей плавания, включая людей с ОВЗ.

За все время своей работы Фонд президентских грантов поддержал 10 тысяч проектов, связанных с инклюзией, социальной интеграцией, реабилитацией людей с инвалидностью, развитием доступной среды, сопровождаемым проживанием, творческой и профессиональной самореализацией из всех регионов страны на общую сумму 23 млрд рублей.

С 1 сентября 2026 года начнется прием заявок на первый конкурс Фонда президентских грантов в 2027 году.