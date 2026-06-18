Для самарских аграриев упростят расчёт ущерба от ЧС

В МЧС России скорректировали методику оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций. В новой редакции документа, утверждённой приказом ведомства от 30 апреля 2026 года №316, впервые отдельно прописан порядок расчёта ущерба, причинённого сельскохозяйственным товаропроизводителям. Документ зарегистрирован в Минюсте 4 июня и вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Для Самарской области сельское хозяйство остаётся одной из главных отраслей экономики. Общая посевная площадь в регионе ежегодно превышает 2,2 млн га. При этом аграрии регулярно сталкиваются с погодными аномалиями. Так, в мае 2026 года режим ЧС регионального характера вводили в четырёх районах области из-за гибели посевов. Ранее, в 2025 году, ущерб от засухи оценивался в 1,5 млрд рублей, пострадало около 300 хозяйств.

Новый порядок, как ожидается, упростит процедуру компенсационных выплат и сделает её более прозрачной для пострадавших сельхозпроизводителей, пишет Самара-АиФ.