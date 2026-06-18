Второй этап благоустройства начали в парке им. Н.А. Щорса в Самаре

В этом году благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновят входную группу и старое асфальтовое покрытие, а также возведут фонтан.

На сегодняшний день подрядчик разбирает старое асфальтовое и плиточное покрытие, а также демонтирует кирпичную подпорную стенку. После демонтажных работ специалисты приступят к устройству входной группы, тротуаров и фонтана.

Отметим, что в 2026 году в Самаре по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» благоустройство проходит также в сквере у ДК «Искра» и парке «Воронежские озера».

Фото горадминистрации.