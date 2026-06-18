В СОУНБ откроется выставка, посвящённая юбилею Большого театра

С 20 июня в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу книжно-иллюстративная выставка «Сердце русской культуры: к 250-летию Большого театра». Экспозиция представит различные издания из фондов библиотеки, которые позволят проследить путь легендарного учреждения от его основания до наших дней.

Название выставки обусловлено тем, что в Большом театре достигли совершенства музыкальное и сценическое искусство России, что и сделало его «сердцем отечественной культуры». Гости библиотеки смогут узнать о значимых фигурах и событиях различных исторических периодов, познакомиться с биографиями прославленных деятелей оперы и балета, художников, подробностями создания культовых постановок. Отдельный раздел посвящён пребыванию театра в Куйбышеве в 1941-1943 гг.

Выставка будет доступна для посещения с 20 июня по 26 сентября 2026 года.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах библиотеки «ВКонтакте».

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, малый выставочный зал (2 этаж)

6+

Фото: пресс-служба СОУНБ