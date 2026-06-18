В губернии отремонтируют более 100 км дорог к медицинским учреждениям

В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние 112,4 км автомобильных дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Ремонт обеспечит комфорт и безопасность маршрутов, по которым жители добираются на лечение и консультации.

На региональных трассах запланировано обновление 90,9 км покрытия в шести муниципальных районах: Кошкинском, Сергиевском, Борском, Волжском, Приволжском и Нефтегорском. Работы на всех участках уже ведутся, а на некоторых уже завершены.

Так, полностью обновлена дорога «Сергиевск – Большая Чесноковка» — Кандабулак» — Красносельское протяжённостью 6,7 км: уложено новое покрытие, отсыпаны обочины, нанесена разметка. Участок проходит по улице Советской — главной улице села Красносельское. В селе нет медицинских учреждений, жители добираются по этой дороге до ближайшего ФАПа в посёлке Ровное, где в прошлом году также по нацпроекту обновили дорожное покрытие, построили тротуары и освещение.

В Самаре отремонтируют 20,3 км улично-дорожной сети. Ключевые участки — улица Бакинская (1,7 км, от Грозненской до Пугачёвского тракта) и улица Медицинская (0,38 км, от Фасадной до Бакинской). Дороги обеспечивают проезд к больничному комплексу Самарской городской больницы № 10. На Бакинской выполнен ремонт: обновлено асфальтобетонное покрытие, люки и решётки дождеприёмных колодцев установлены на проектные отметки. Кроме того, отремонтированы парковочные карманы напротив больниц в ближайшее время нанесут разметку. На Медицинской выполнено фрезерование, ведётся подготовка к ремонту тротуаров.

В Тольятти в этом году обновляют два участка общей протяжённостью 1,2 км. На Приморском бульваре, где расположена городская поликлиника № 1, обновлено дорожное покрытие, установлены люки и решётки на проектные отметки. В ближайшее время подрядчик приступит к ремонту остановочных площадок и подходов к ним. На улице Самарской (от Чапаева до Максима Горького), ведущей к гинекологическому отделению Тольяттинской городской клинической больницы № 1, выполнено фрезерование старого покрытия.

21 июня в России празднуется День медицинского работника. В Самарской области реализуется комплексная стратегия, направленная на повышение уровня комфорта в сфере здравоохранения. В рамках данной стратегии приоритетное значение придается ремонту дорожного покрытия на маршрутах, обеспечивающих подъезд к поликлиническим учреждениям, стационарам и иным объектам социальной инфраструктуры. Обновление таких маршрутов — один из приоритетов национального проекта «Инфраструктура для жизни», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина и находящегося на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Фото: департамент информационной политики СО