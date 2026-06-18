На заседании облправительства одобрили основные положения стратегии социально-экономического развития региона до 2036 года

В среду, 17 июня 2026 года, состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел первый заместитель губернатора – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов. Участники заседания утвердили ряд нормативных документов и подробно обсудили проект Стратегии социально-экономического развития до 2036 года.

Напомним, инициатива формирования новой Стратегии принадлежит Губернатору региона Вячеславу Федорищеву. До 2036 года планируется реализовать проекты, направленные на развитие региона, решение проблемных вопросов, повышение качества жизни людей. В результате Самарская область должна стать более благоустроенной, комфортной и привлекательной не только для ее жителей, но и для гостей.

Для максимального учета общественного мнения при формировании проекта Стратегии были проведены стратегические сессии, созданы общественные комиссии по стратегическому развитию и «Городской комитет «Самара 450».

Детализированная стратегия с указанием основных направлений развития, конкретных задач и целевых показателей была представлена на заседании кабинета министров заместителем Председателя Правительства Самарской области – министром экономического развития и инвестиций Павлом Финком.

Для подготовки стратегии был проведен комплексный анализ, учитывающий сильные стороны региона и направления, требующие особого внимания; возможности региона и риски, которые могут оказать негативное влияние на его развитие. Также учтены актуальные федеральные и региональные стратегические документы.

В основу легли три сценария развития региона – базовый, целевой и сценарий многофакторных ограничений. Согласно целевому сценарию, к 2036 году валовый региональный продукт вырастет в 1,5 раза в сопоставимых ценах, а регион должен прочно закрепиться в пятерке лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата.

«Реализация стратегического плана будет разделена на два этапа. На первом этапе, с 2026 по 2030 годы, основное внимание будет уделено укреплению конкурентных преимуществ Самарской области и созданию условий для будущих преобразований. На втором этапе, с 2031 по 2036 годы, предполагаем дальнейшее наращивание достигнутых результатов, углубление интеграции региона в национальную экономику и выход на качественно новый уровень устойчивого социально-экономического развития, основанный на передовой технологической базе», - пояснил Павел Финк.

В документе четко прописан образ будущего Самарской области в 2036 году. Это опорный регион с сильной экономикой, высоким человеческим потенциалом, территория, привлекательная для жизни, профессионального развития и самореализации, один из технологических центров, крупнейший транспортно-логистический узел, уникальный центр рекреации и туризма.

Стратегия предусматривает восемь стратегических целей, среди которых – сохранение и развитие человеческого потенциала, создание условий для самореализации каждого человека, раскрытия его талантов, создание комфортной и безопасной среды для жизни, экологическое благополучие, устойчивая и динамичная экономика, опережающее технологическое развитие и др.

Среди важнейших целевых показателей стратегии – суммарный коэффициент рождаемости. К 2030 году он должен увеличиться до 1,5 единиц, а к 36-му – до 1,7. Реальная заработная плата, по сравнению с уровнем текущего года, к 2030 году должна вырасти на 24%, а к 2026 - на 63%.

Областной кабинет министров одобрил основные положения документа. Председатель областного Правительства поручил каждому из профильных министров приступить к формированию комплекса мер для достижения стратегических целей и задач, определенных в Стратегии.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области